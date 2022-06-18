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İbrahim Kalın: "İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) "NATO ittifakı bir güvenlik ittifakıdır. Yeni üye olacak ülkelerin bu kurallara riayet etmesi bir tercih değil zarurettir."
İbrahim Kalın: "İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) "NATO ittifakı bir güvenlik ittifakıdır. Yeni üye olacak ülkelerin bu kurallara riayet etmesi bir tercih değil zarurettir."
Politika 18.06.2022, 17:18
İbrahim Kalın: "İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) "NATO ittifakı bir güvenlik ittifakıdır. Yeni üye olacak ülkelerin bu kurallara riayet etmesi bir tercih değil zarurettir."
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