İBB Temmuz ayı olağan toplantısının ilk oturumu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısının ilk oturumunda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur. İBB projede üzerine düşen sorumlulukları vardır. Maalesef bunları yerine getirmemiştir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Saraçhane Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un yaptığı kürsü konuşmasında İBB’nin Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatını durdurmasına dikkati çekti. Başkan Arısoy, İBB’nin inşaatı durdurmasının haksız olduğunu, para cezası uygulamasının bir dayanağının olmadığını da belirtti.

“İBB Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurması haksızdır”

İBB spor kompleksinin inşaatının durdurmasının haksız olduğunu dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ”İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur. İBB projede üzerine düşen sorumlulukları vardır. Maalesef bunları yerine getirmemiştir. İnşaat çalışması sırasında yeşil alan tahribatı yapılmamıştır. Esasen ortada tahrip edilecek bir yeşil alan da yoktur. Proje tamamlandığında 22 bin metrekarelik yepyeni bir yeşil alanımız olacak. Bunlar apaçık gerçeklerdir. Şimdi bizim açımızdan nasıl cereyan ettiğini açıklayacağım. Bilindiği üzere Abdi İpekçi Spor Salonu 1989 yılında yapıldı. Daha önceki spor sergi sarayı fonksiyonunu kaybedince burası Türkiye’nin basketbol üssü oldu. Tesisin ihtiyaçlara cevap vermediği anlaşılınca yıkılması icap etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talebiyle Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında belediyemiz tarafından Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldı. Bir taraftan yıkımı yapılırken bir taraftan da çok yönlü olarak projenin çalışılması gerekiyordu. Önce 8 Temmuz 2020’de Kentsel ve Bölgesel büyük spor alanı olarak ayrılmış alan 68 bin 800 metrekarelik alanın tescili yapıldı. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazinenin, Zeytinburnu Belediyemizin ve İBB’nin hissesi var. Yenileme alan projesi ile tesisin mimari alan projesi İstanbul 2 numaralı yenileme alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulu tarafından 11 Ağustos 2020 tarihinde uygun görülmüş, Zeytinburnu Belediye Meclisinde 9 Eylül 2020’de kabul edilmiş. Biz 15 Eylül 2020’de İBB’ye onaylanmak üzere projeyi göndermişiz. 15 Eylülden 8 Mart 2021’e kadar herhangi bir hareket olmamış. 8 Mart 2021’de İBB Planlama Müdürlüğü belediye meclisine bir yazı yazmış. ‘Yenileme alan projesinin imar planlarına uygun olduğu tespit edildiği bu doğrultuda hazırlanan başkanlık olurunun müdürlüklerinde imza aşamasının beklemekte’ olduğu ifade edilmiş. 8 Nisan 2022’de yeni bir yazı yazıyor fakat bu seferki başkanlık olurunda sürpriz var. İmar planına aykırı şekilde düzenlenen yenileme alan projesinin uygun olmadığına ve ilçe belediyesinin iadesine dair 1 Nisan 2022 tarihli başkanlık oluru 8 Nisan’da bize gönderilmiş. Bu karar 1 buçuk yıl neden bekletildi. Ne oldu da önce olumlu görüş bildiren planlama müdürlüğü sonra ret yazısını yazdı. Ortada bir yetkinin projenin engellenmesi, gecikmesi için kullanılması var. Mağdur olan, bekleyen biziz. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi eliyle bahsi geçen proje Toplu Konut İdaresi tarafından ihale edildi. Yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Bu defa İBB yeşil alana zarar verildiği gerekçesiyle 19 Ocak 2022’de inşaatı durdurdu. Orayı bilen biliyor. Orada yeşil bir alan yok. Önceden de yoktu. Bunun üzerine biz çalışmaya devam ettik. 20 Ocak 2022’de Zeytinburnu Belediyemiz yapı ruhsatı aldı. Bunun üzerine İBB yeni bir yazı yazdı. Yapı ruhsat belgesinin iptal edilmesi, inşaatın durdurulması, aksi halde taraflarınca İBB’nin yasal işlem uygulayacağı bildirildi. İnşallah biz tamamlandığında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere İstanbullu hemşehrilerimizle orayı açacağız. Elimizde dev bayraklarla 12 Dev Adamı ve Potanın Perilerini bundan sonra orada izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.