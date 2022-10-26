İBB Meclisi AK Parti grubundan Başkan Yazıcı’ya geçmiş olsun ziyareti

İBB Meclisi AK Parti grubu, Tuzla’da İSKİ atık su arıtma tesisinin 3. kademe açılışı sonrası alandan ayrılırken saldırıya uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tuzla’da dün İSKİ atık su arıtma tesisinin 3. kademe açılışının düzenlenen törenle yapılmış, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür edince programa CHP’liler tarafından protesto edilmiş, alandan ayrılırken de saldırıya uğramıştı. Bugün İBB Meclisi AK Parti Grubu adına Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ve İBB Meclisi 2’inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tuzla Belediyesi Başkan Makamında gerçeklesen ziyarette Başkan Yazıcı, yaşanan olayın detaylarını anlattı.

“Başkanımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Dün Tuzla’da yaşanan olaya baktığımız zaman hem bu kenti yönetme ruhuyla örtüşmeyen hem de bu kenti yöneten siyasal zihniyetin hangi nobranlık içerisinde olduğunu gördüğümüz acı bir fotoğrafı gördük. Bu acı fotoğrafı yaşarken ve hissederken, belediye başkanımızın her zaman ve her zeminde yanında olduğumuzu AK Parti İBB grubu olarak ifade etmek üzere buraya geldik. Başkanımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kınamakla kalmayarak ilk İBB Meclisi’nde de vereceğiz. Ancak şunu ifade etmek isterim. Biz bugüne kadar tüm konuşmalarımızda bu 3,5 yıllık dönem içerisinde aziz milletimize şunu söyledik. CHP’nin fragmanını izliyorsunuz. Gerçek filmi daha görmediniz. Bu fragmanda nelerin yaşandığını, en ufak güç geldiğinde hangi nobranlıkla milletin karşı karşıya kalabileceğini göstermeye çalıştık. Dün burada yaşananlar bunların gösterilmiş hali oldu” dedi.

“Bizim olduğumuz hiçbir platformda Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyletmeyiz”

Tevfik Göksu, "Orada Tuzla’da yapılmasını arzu ettiğini, bir ilçe belediye başkanının ifade etmesinden daha doğal ne olabilir. Geçmiş dönemde bu eseri inşa etmiş, yapmış insanlara teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. Teşekkür etmezse bu bir eksikliktir. Bu bir vefasızlık olur. Geçmiş dönemde bu hizmeti yapanlara teşekkür etmenin hazımsızlığı ne içindir. Çünkü, kendileri bir şeyler yapamadıkları için yapanlara teşekkür etmek bunların ağırına gidiyor. Biz İstanbul’a hizmet edenlere teşekkür etmeye vefa göstermeye devam edeceğiz. Bizim olduğumuz hiçbir platformda ve hiçbir yerde bu ülkenin 20 yıllık siyasi tarihinde gerçekten silinmez izlerle tarihe imza atan Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyletmeyiz. Bizim kıpkırmızı çizgimizdir. Onun için herkes bizim olduğumuz platformda söylediği söze dikkat edecek. Gönül isterdi ki İstanbul’u yönetenler, İstanbul ruhuyla konuşsunlar” dedi.

"Özgürlük sadece sözde bir kelime değil, bunun gerçekten uygulanabilir olduğunu görmek istiyoruz.”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Grup Başkanvekilimiz ve değerli yönetimine bu süreçte verdikleri destek beni ziyadesiyle memnun etti. İstanbul için zaten gerekenler söylendi. İstanbul beyefendiliği, İstanbul nezaketinin ne kadar kıymetli olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Bir yere davet edilip, icabet etmek, icap edilen yerde konuşmak, hak edene teşekkür etmek, şehirle ilgili artı ve eksileri konuşmanın doğal olduğu bir süreçte yaşananlar hiç hoş değildi. Bu ne İstanbul’a yakıştı. Ne de bir insana yakıştı. Seçilmiş bir belediye başkanına ve seçilmiş bir belediye başkanının tavrına yakışacak olan tavırlar değildi. Özgürlük, demokrasi ve özellikle fikir özgürlüğünden bahsedenlerin seçilmiş belediye başkanlarının halk adına konuşurken söylemdeki özgürlüğünü kısıtlamaya çalışanların hangi özgürlükten bahsettiklerini herkesin iyi düşünmesi lazım. Altını çizerek söylüyorum, özgürlük sadece sözde bir kelime değil, bunu gerçekten uygulanabilir olduğunu görmek istiyoruz. Bunu maalesef göremedik. Sayın bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, il başkanımıza ve bugün gelen grup yönetimimize teşekkür ederim” dedi.

“Başkanımız insan haklarıma aykırı bir şekilde tacize ve saldırıya uğruyor”

İBB Meclisi 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise, "Dün yaşanan hadise ile ilgili gerçekten çok üzüldük. Belediye başkanımıza bu sebepten dolayı bir ziyarette bulunduk. Belediye başkanımız oraya davet edilmiş, kendisi Tuzla’da ciddi hizmetler veren bir başkanımız. Saygı duyduğumuz bir başkanımız. Amaç burada İstanbul halkına hizmet etmek. Kendisi katılmış, ben konuşmasını da dinledim. Gerçekten son derece naif ve dikkatli konuşmuş. İstanbul’a yapılan hizmetleri ve Tuzla’ya yapılan hizmetleri anlatıyor. Hizmeti yapanlara teşekkür ediyor. Karşılığında ise çok nezaketsiz ve demokrasiye, insan haklarına aykırı bir şekilde tacize ve saldırıya uğruyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Bir her şeye rağmen demokrasiye sahip çıkacağız. İstanbul halkına hizmet konusunda mücadelemize sahip çıkacağız” dedi.