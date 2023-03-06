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İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi’nde
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi ek binasına geldi.
Politika 06.03.2023, 13:49
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi ek binasına geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in parti kurmaylarıyla toplantı yaptığı sırada İYİ Parti Genel Merkezi ek binasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geldi.