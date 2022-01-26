banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Dünyadaki mars kar altında kaldı
Altında rekor bekleniyor!
Altında rekor bekleniyor!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İBB Başkanı İmamoğlu "Mobese kamerasının servis edilmesi karşısında ben takipçi olacağım"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışılan balıkçı fotoğrafına ilişkin olarak, "Devletin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım" dedi.

Politika 26.01.2022, 12:56
İBB Başkanı İmamoğlu "Mobese kamerasının servis edilmesi karşısında ben takipçi olacağım"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışılan balıkçı fotoğrafına ilişkin olarak, "Devletin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu AKOM’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu İstanbul’da kar yağışı nedeniyle büyük sorunların yaşandığı sırada Sarıyer’de bir balıkçıda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekte bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu, "Benim tabii yoğun bir gündemde çalışırken böyle bir yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşınılmasını, taşıtılmasını ve bu süreç ile ilgili manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettiğimi ifade edeyim. Bir Büyükelçi ile Türkiye’nin en yoğun ilişkide bulunduğu bir ülkenin temsilcisi ile yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Kaldı ki bu yemek daha önce büyükşehir belediyesini ziyaret etmiş, kendisi ile beraber resmi görüşmemizi yapmış, akabinde böyle bir buluşmayı tasarlamış belediye başkanıydım. Biz yaklaşık 25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Hatta gideceğimiz mekanı da belirlemiştik. O mekanda gizli bir yemek değil bu. Zaten kamuya açık bir alan. Benim 23 yıllık gittiğim bir mekan. Orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür. Sayın büyükelçi bu kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce kalıp İstanbul’a gelmiştir. Gün boyu yaptığımız çalışmalardan sonra bir vakit dilimi ayırıp oraya gidip resmi buluşmayı eşlerimizle beraber yaptık. Sohbet ettik, yemeği ülkemizi konuştuk. Ülkemiz İngiltere ilişkileri ile ilgili sohbet ettik. İBB Başkanının karla mücadele kadar dünya ülke temsilcileri ile kuracağı ilişki de görevidir ve sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Restorana gidişine ilişkin güvenlik kamera görüntülerine de değinen İmamoğlu, "Devletin imkanları kullanılarak bir mobese kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu çok önemli bir meseledir. Ben bu konudaki düşüncemi İstanbul Valisi sayın Yerlikaya ile dün ve bugün paylaştım. Çünkü İstanbul’un Mülki Amiri olarak benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu düşünüyorum. düşünüyor. Özellikle bu kamera sistemleri bir suçun önlenmesi, bir kazanın tespiti için kullanılır. Bu kameralarda biz İstanbul’u takip ediyoruz. Biz bir görüntüyü hiçbir arkadaşım, hiçbir yere servis edemez. Bunun kuralları vardır. Genel Başkanımız da dile getirdi. Bazı takip iddiaları, dinleme iddiaları dile getirdi. Biz bundan çekinmeyiz. Takip ediliyoruz, dinleniyoruz vs... Ama mobese gibi hususlar ne için kullanılacağı yazıyor. Bu sürecin bir parçası yapılarak servis ediliyor, biriler bunu kullanıyor bu çok önemli bir meseledir. Meselenin hukuki olarak takipçisi olacağım, mücadelemin devam edeceğini ifade edeyim" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11