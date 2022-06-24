İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Hizmette 3. Yıl” sunumunda konuştu. Göreve geldikleri andan bu yana gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan İmamoğlu, “Önce insana değer veriyor ve insana yatırım yapıyoruz” dedi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Hizmette 3. Yıl” sunumunun yapıldığı bir program düzenlendi. Sunum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi. İmamoğlu, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana hayata geçirdikleri projelerden ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. İmamoğlu, çalışmalarının odak noktasında “insan” olduğunu ve önceliklerini buna göre belirlediklerini ifade etti.

“Önce insana değer veriyor ve insana yatırım yapıyoruz”

Yatırımlarıyla İstanbul’da adalet duygusunu, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirdiklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu, hizmetlerinin odağında “insan” olduğunu belirterek, “Her şeyden önce insana değer veriyor ve insana yatırım yapıyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal olanaklarının artırılmasına yatırım yapıyoruz. 23 Haziran 2019’da yüzde 1,1 olan belediyemizdeki kadın yönetici oranımızı yüzde 22’ye yükselttik. Yüzde 15 olan kadın çalışan oranımızı, yüzde 18’e yükseltmeyi başardık. Sosyal destek sistemlerimizden faydalanan ihtiyaç sahiplerine hak temelli sosyal hizmet rehberliği sunuyoruz. 2021’de yüzde 277 artışla 125 bin dar gelirli birey ya da aileye nakit destek sağladık. 263 bin aileye Gıda-Hijyen Koli Desteği ulaştırdık. İstanbulkart ile 206 bin aileye ihtiyaç durumuna göre 100-250-400 TL arasında değişen miktarlarda aylık destek verdik. 124 bin çocuğumuza her ay 8 litre Halk Süt ulaştırdık. İstanbul Vakfı aracılığıyla 231 bin aileye kurban eti dağıttık. 3 binden fazla aileye Yeni Doğan Destek Paketi ulaştırdık. “Askıda Fatura” kampanyamızla yüz binden fazla ihtiyaç sahibi ailenin 356 bin 300 su veya doğal gaz faturasının ödenmesine yardım ettik. 70 bin aileye “Aile Destek Paketi", 47 bin aileye “Anne-Bebek Paketi, 26 bin gence “Öğrenci Destek Paketi ile toplamda 16,7 Milyon TL’lik destek verdik. İstanbul Halk Ekmek aracılığı ile 45 binden fazla aileye Ekmek Desteği verdik. Bu arada, öz kaynaklarımızla finanse ettiğimiz Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikalarımızı yakında açacağız” dedi.

“Aynı anda 10 metro inşaatını yönetebilen yegane şehir biziz”

Ulaştırma alanındaki faaliyetlerinden de bahseden İmamoğlu, “Bugün dünyada aynı anda 10 metro inşaatını yönetebilen yegane şehir biziz. T5 Eminönü - Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı’nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arası 9 km’sini işletmeye aldık. Finans yetersizliğinden durmuş olan Kirazlı - Halkalı Metro Hattını Eurobond ihracıyla sağladığımız 170 milyon Euro kaynakla yeniden başlattık. Sefaköy - Beylikdüzü - TÜYAP Metro Hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla 100 M avroluk ön protokol imzaladık. M9 İkitelli - Ataköy Metro Hattı’nın İkitelli - Bahariye arasını hizmete açtık. Eminönü - Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı için 93 milyon Euroluk sözleşme imzaladık. Finans olmadığından hiç başlamamış Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı’na temin ettiğimiz 220 milyon Euro kaynakla baştan başladık. Dudullu - Bostancı Metro Hattı’nın Depo Sahası- Kayışdağı arasını bitirdik ve devreye alma sürecini başlattık” diye konuştu.

Deprem ve afet riski konularında yapılan çalışmaları anlattı

İstanbul’u deprem, afet ve diğer kentsel risklere hazır, dayanıklı ve güçlü bir kent haline getirmek için ilk günden beri çalıştıklarını söyleyen İmamoğlu, “Binaların risk değerlendirmelerinin yapılması, kentsel yapı stokunun yenilenmesi ve güçlendirilmesi ile kentin yer bilimsel projelerini tamamladık. Binalarını dönüştürmek isteyip bina yapım tarihindeki yapılaşma hakları imar planlarıyla korunmayan İstanbulluların sorunlarını çözmek üzere; ruhsat tarihindeki yapılaşma haklarını koruyan 1/5.000 nazım ve 1/1.000 uygulama imar planı notlarını hazırladık. Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak 14 noktada kentsel dönüşüm projesinin çalışmasını başlattık. AFAD’ın talebiyle toplanma ve barınma alanlarının çoklu afet risk analizlerini yaparak revize ettik. Bu kapsamda 5 bin 600 acil toplanma alanı ve 197 transfer alanı belirledik” ifadelerini kullandı.