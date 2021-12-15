“Hüsn-i Hat, Türkiye’de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı” UNESCO listesinde

Dışişleri Bakanlığı, “Hüsn-i Hat, Türkiye’de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı” adaylık dosyasının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hüsn-i Hat, Türkiye’de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı" adlı ulusal adaylık dosyamız 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 16. Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı’nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir. Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 21’e ulaşmıştır. Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.