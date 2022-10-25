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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı kabul etti. Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Politika 25.10.2022, 17:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı kabul etti. Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Wijnands, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Wijnands’ın, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.