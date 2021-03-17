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Hollanda’daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı
Hollanda’daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı
İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda’daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.
Politika 17.03.2021, 23:21
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İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hollanda’daki genel seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi kazandı.