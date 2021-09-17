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Hollanda’da art arda istifalar: Savunma Bakanı Bijleveld de istifa etti

Hollanda’da Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag’ın ardından Savunma Bakanı Ank Bijleveld de istifa etti.

Politika 17.09.2021, 19:47
Hollanda’da art arda istifalar: Savunma Bakanı Bijleveld de istifa etti

Hollanda’da Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag’ın ardından Savunma Bakanı Ank Bijleveld de istifa etti.

Hollanda’da Savunma Bakanı Ank Bijleveld ve Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında dün parlamentoya sunulan önergenin ardından istifalar art arda geldi. Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag’ın dün görevini bıraktığını duyurmasından sonra bu defa da Savunma Bakanı Ank Bijleveld istifa ettiğini açıkladı. İstifasını basın toplantısında duyuran Bijleveld, görevde kalmasının tartışma konusu olduğunu ve artık işini iyi yapamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı da istifa etmişti

Dün Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hakkında görevini layığıyla yerine getirmediği gerekçesiyle parlamentoya önerge sunuldu. Oylamada 78 milletvekili Bakan Kaag’ın aleyhinde oy verirken, 72 milletvekili ise lehte oy kullanmıştı. Bakan Kaag, güvensizlik önergesinin ardından istifa etmiş, oylamanın sonucuna göre başarısızlığına hükmedildiğini ve bu karara saygı duyarak istifa ettiğini bildirmişti.

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