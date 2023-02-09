Hollanda, Türkiye’ye kargo uçağı gönderiyor

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından devam eden kurtarma çalışmalarına destek olmak için kargo uçağı gönderileceğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlar devam ediyor. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı’na ait bir C-130 nakliye uçağının yarın Türkiye’deki kurtarma çalışmalarında görev almak üzere havalanacağını söyledi. Uçağın, yaralıları tedavi görecekleri diğer şehirlere taşıyacağını belirten Ollongren, 2 doktor ve 6 hemşirenin de Türkiye’ye gideceğini aktardı.