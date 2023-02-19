Hollanda, Rus diplomatları casusluk gerekçesiyle sınır dışı edecek

Hollanda hükümeti, Rus diplomatları casusluk yapmak için gönderildikleri gerekçesiyle ülkeden sınır dışı edecek.

Batılı ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ülkelerinde bulunan Rusları sınır dışı etmeye devam ediyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya’yı Hollanda’ya casus sokmakla suçlayarak, çok sayıda Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı. Bakan Hoekstra, "Hollanda bir çözüm aramasına rağmen, Rusya diplomatik yollar altında istihbarat görevlilerini Hollanda’da sokmaya çalışıyor. Buna izin veremeyiz ve vermeyeceğiz" dedi.

Rus diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildi. Öte yandan Rus medyasında yer alan haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Hollanda’nın adımına yanıt vereceği aktarıldı.