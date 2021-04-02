Hollanda parlamentosunun kınadığı Rutte’nin hükümet kurma şansı azaldı

Hollanda parlamentosunun Başbakan Mark Rutte’nin davranışlarını kınayan bir önerge geçirmesiyle Rutte’nin yeni hükümet kurma şansı azaldı.

Hollanda’da 15 Mart’ta başlayan ve 2 gün süren seçimde Başbakan Mark Rutte’nin önderliğindeki merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) oyların çoğunluğunu alırken, hükümeti tek başına kuracak sandalye sayısına ulaşamamıştı. Siyasi krizin sürdüğü ülkede geçici başbakan olarak görev yapan Rutte, parlamentoda kendisi aleyhinde yapılan "güvensizlik oylamasını" geçmeyi başararak görevine devam etmek için onay aldı. Ancak parlamentoda en büyük koalisyon ortağı Demokratlar-66 ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) tarafından Rutte’nin "davranışlarını kınayan bir önerge" geçirildi. Rutte’nin dördüncü kabineye liderlik edebilmesi için ihtiyacı olan saygıyı yeniden kazanıp kazanamayacağı belirsizliğini koruyor.

Demokratlar-D66 partisinin lideri Sigrid Kaag, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Rutte’ye olan güvenim bugün ciddi biçimde zedelenmiştir. Onunla aramızdaki mesafe daha da açık. Bundan pişmanım" dedi.

Başbakan Rutte ise "Parlamento bana ciddi bir mesaj verdi ve güveni geri kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Aylar sürmesi beklenen koalisyon görüşmelerine yeniden başlanması için yeni bir yetkili atanması bekleniyor.

Üç partili koalisyonun başında 10 yıldan fazla süredir iktidarda olan Rutte’nin etrafında dönen siyasi kriz, önceki kabinesinde kendisini eleştiren parlamento üyesi Pieter Omtzigt hakkında gizli tartışmalar yürüttüğünün ortaya çıkmasından sonra derinleşti. Söz konusu olayı inkar eden Rutte, yalan söylemekle suçlanıyordu.

Rutte’yi sık sık eleştiren Omtzigt, Mart ayındaki seçimlerden önce hükümetin Ocak ayında istifa etmesine neden olan "çocuk bakım ödeneği alan 30 binden fazla göçmen ailenin dolandırıcılıkla suçlanması" skandalının ortaya çıkarılmasına yardımcı olmuştu.