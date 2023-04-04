Hollanda Kralı Willem-Alexander iftara katıldı

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Rijswijk kentini ziyaret etti. Hollanda’nın Türk kökenli ilk kadın Belediye Başkanı Huri Şahin tarafından karşılanan Kral Willem-Alexander, bölge halkıyla bir araya geldi. Rijswijk Belediye Başkanı Şahin’in ev sahipliğinde yaklaşık 90 kişinin yer aldığı iftara katılan Kral Willem-Alexander, yerel halkla sohbet etti. Süt ve hurma ile açılan oruçların ardından Afganistan, Türkiye, Suriye, Fas ve Hollanda mutfağından yemekler servis edildi.

İftarın ardından, etkinliğe katılanlarla özellikle komşuluk ilişkileri ve kültürleri hakkında sohbet eden Kral Willem-Alexander, farklı kültürlerden çok sayıda kişinin böyle bir organizasyonda bir araya gelmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kral Willem-Alexander, 2019’da da Lahey’de düzenlenen bir iftara katılmıştı.