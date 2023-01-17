Hollanda Başbakanı Rutte’den Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı sinyali

Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Hollanda’nın Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği sinyalini verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Rutte, Hollanda’nın Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderme konusunda ABD ve Almanya’ya katılmayı planladığını belirterek, “Buna katılmamızın önemli olduğunu düşünüyorum ve bu sabah Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de görüştüm" ifadelerini kullanırken, Biden ise Rutte’ye Ukrayna’ya verdiği destek konusunda teşekkür etti.

Biden ve Rutte’nin Ukrayna’ya desteğin yanı sıra savunma ve güvenlik, çip üretimi, ticaret ve ikili ilişkileri ele alması bekleniyor.

Hollanda haber ajansı ANP ise Biden ile görüşmesi öncesi Başbakan Rutte’ye dayandırdığı haberde, Biden ve Rutte arasında bu ay yapılan bir telefon görüşmesinde Rutte’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderen ABD ve Almanya’ya katılacağını ifade ettiği belirtilmişti.

Öte yandan Hollanda hükümeti tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Hollanda’nın Ukrayna’yı desteklemek için ek 2,70 milyar dolarlık destek sağlamaya karar verdiği aktarılmıştı.