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Hollanda Başbakanı Rutte: “Covid-19 salgınında iletişim hataları yaptık”

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Covid-19 salgınıyla mücadelede iletişim hataları yaptık” diyerek, salgını yönetmede başarısız olduklarını itiraf etti.

Politika 24.12.2021, 17:34
Hollanda Başbakanı Rutte: “Covid-19 salgınında iletişim hataları yaptık”

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Covid-19 salgınıyla mücadelede iletişim hataları yaptık” diyerek, salgını yönetmede başarısız olduklarını itiraf etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesi karantina altında ikinci Noel tatiline hazırlanırken Covid-19 salgınında iletişim hataları yaptığını itiraf etti. Başbakan Rutte, bugün verdiği röportajda insanları temel önlemler konusunda ikna edemediğini belirterek, “Aşıları daha erken başlatabilirdik. İletişimde hatalar yaptım” dedi.

Rutte, geçen yıl patlak veren “Covid-19 salgın sürecinde zorunlu tedbirler alma konusunda ısrar etmeyerek de hata yaptığını” söylerken, “geçtiğimiz kasım ayında kararlaştırılan ve daha sonra sıkılaştırılan Covid-19’un Omicron mutasyonuyla mücadele önlemlerinin de yeterince katı olmadığını” ifade etti.

Hollanda milletvekilleri, bu hafta Hollanda hükümetini Covid-19 virüsü ile mücadeleye geç yanıt vermekle suçlayarak, sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundular.

Önlemler olumlu sonuç verdi

Hollanda hükümeti, Covid-19’un Omicron mutasyonunun yayılmasını önlemek için geçen hafta sinema ve tiyatro salonları ile mağazaları, restoran ve barları 14 Ocak’a kadar kapatma kararı almıştı. Okulların da en az 9 Ocak’a kadar kapalı olduğu ülkede ev içi buluşmalar iki kişiyle sınırlandırılırken, dışarıda iki kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor. Alınan bu sıkı önlemler sayesinde Hollanda’da hastaneye yatışlarda yüzde 33 oranında düşüş görülürken, Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü’ne göre yoğun bakım başvurularında yüzde 27, Covid-19 vakalarında ise yüzde 19 düşüş gerçekleşti.

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