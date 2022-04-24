banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG!
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

HÖH Genel Başkanı Karadayı’dan soydaşlara çağrı: “Bayramdan sonra seçim hazırlıklarına başlayın”

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilciliği tarafından Çorlu’da düzenlenen iftar yemeği programına katılan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, salonu dolduranlara bir bölümünü Bulgarca olarak gerçekleştirdiği konuşmada bayramdan sonra seçim hazırlıklarına başlamaları çağrısında bulundu.

Politika 24.04.2022, 22:50
HÖH Genel Başkanı Karadayı’dan soydaşlara çağrı: “Bayramdan sonra seçim hazırlıklarına başlayın”

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilciliği tarafından Çorlu’da düzenlenen iftar yemeği programına katılan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, salonu dolduranlara bir bölümünü Bulgarca olarak gerçekleştirdiği konuşmada bayramdan sonra seçim hazırlıklarına başlamaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, İlhami Özcan Aygun, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, HÖH Genel Başkan Yardımcıları, Bulgaristan’ın Plovdiv, Haskova, Kırcaali illeri başta olmak üzere çeşitli illerinden gelen milletvekilleri, belediye başkanları ile Trakya bölgesindeki bazı belediye başkanları, göçmen derneklerinin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Çorlu’da iftar yemeği düzenlendi.

Partinin kurucusu, onursal başkanı Ahmet Doğan’dan ve tüm soydaşlardan kucak dolusu selamlar getirdiklerini belirterek konuşmasına başlayan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, “Öncelikle Bulgaristan’da gerçekleştirilen parlamento seçimlerine destek ve katkılarınızdan dolayı emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Seçimlerdeki başarılı çalışmalarınızdan dolayı her birinize şükranlarımızı sunmak için buradayız. Bulgaristan’daki hak ve özgürlükler hareketine duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek hepimizi gururlandırıyor” dedi.

"33 yıl önce insan varlığına ve doğal insan haklarına karşı totaliter rejimin baskısı nedeniyle akraba ve ailelerimizden ayrılmak zorunda kaldık. Memleketimizden kovulduk, devletimizden göçe zorlandık ama başardık" diyen Karadayı, “Bulgaristan’da demokrasinin bizim yardımımızla kazandığını söylemeye hakkımız var ve bunun bedelini bizler ödedik ve hala daha ödüyoruz. Yıllar boyunca birçok sınavdan geçtik. Onlar bizi daha güçlü ettiler ve bizi bugün olduğumuz güçlü hale getirdiler. Birlikte daha çok şeyler başarabileceğimizden eminim” diye konuştu.

HÖH Genel Başkanı Karadayı ayrıca, “Sizinle ne kadar gurur duyduğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Bize olan yakınlığınız, etkinliğiniz ve özverili çalışmalarınızın bizim için en büyük değer olduğunu söylemeliyiz. Seçimlerde sonuna kadar canı gönülden görevlerini yerine getiren değerli Trakya Bölge temsilcimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza, dernek başkanlarımıza, sandık görevlilerimize ve demokratik haklarını savunarak oy kullanmaya gelen kıymetli vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Bugün dünya yeniden kurulu diyebiliriz, jeopolitik yeniden inşa edilir diyebiliriz. Barış ve demokrasi için hiçbir çabadan kaçınmamalıyız. Çünkü ancak bu şekilde onurlu yaşayabiliriz ve çocuklarımıza bu şekilde bir güvenli gelecek miras bırakabiliriz. Emek veren herkese Hak ve Özgürlükler Hareketi adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Konuşmasına Bulgarca devam eden HÖH Genel Başkanı Karadayı, bayramdan sonra seçim hazırlıklarına başlamalarını istedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
İmsak 04:30
Güneş 06:05
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:00
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
19°
açık