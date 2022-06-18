banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu

Hisarcıklıoğlu, Babalar Günü’nü kutladı

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, baba sevgisinin çok özel bir bağ olduğunu belirtirken, “Hayatını ailesine adayan, çocuklarına güvenli bir gelecek kurabilmek için fedakârca mücadele eden babalarımızdan alacağımız dersler, hayat boyu bize rehberlik edecektir” dedi.

Politika 18.06.2022, 11:40
Hisarcıklıoğlu, Babalar Günü’nü kutladı

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, baba sevgisinin çok özel bir bağ olduğunu belirtirken, “Hayatını ailesine adayan, çocuklarına güvenli bir gelecek kurabilmek için fedakârca mücadele eden babalarımızdan alacağımız dersler, hayat boyu bize rehberlik edecektir” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Babalık duygusu ve sorumluluğu yaşamın en değerli kutsallarından birisidir. Evlatların onlara duyduğu vefa borcu ise hem insanlığımızın hem inancımızın bir gereğidir.

Evlatlara düşen, babalarımızın bizler için çizmek istedikleri aydınlık geleceğe ve özveriye, sahip çıkmaktır.

Sevgi ve saygıyla önlerinde eğilerek, ülkemize ve insanlığa yapacağımız katkılar babalarımıza verebileceğimiz en büyük hediyedir.

Türk iş dünyası adına, bütün babalarımızı kutluyor, onları saygılarımla selamlıyor,

başta şehit babalarımız olmak üzere, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum.’’

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu