Hırvatistan: "Ukrayna ile Rusya arasında çatışma çıkarsa NATO’daki askerlerimizi geri çekeceğiz"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Rusya ile Ukrayna arasında çatışma çıkması durumunda NATO’daki Hırvat askerlerin geri çekileceğini belirterek, "Hırvatistan, çatışma olması durumunda asker göndermeyecek. Aksine tüm askerlerini geri çekecek" dedi.

ABD ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden artan gerilime dair NATO üyesi Hırvatistan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasında çatışma olması durumunda NATO gücü olarak Doğu Avrupa’da bulunan Hırvatistan askerlerini geri çekeceğini duyurdu. Milanovic, "NATO’nun askeri gücünü artırdığını ve bazı istihbarat gemileri gönderdiğine yönelik açıklamaları yakından takip ediyorum. Bu konuyla hiçbir ilgimiz yok ve olmayacak. Bunu sizlere garanti ederim" ifadelerini kullandı. Milanovic, "Hırvatistan, çatışma olması durumunda bölgeye asker göndermeyecek. Aksine son Hırvat askerine kadar tüm birliklerini (NATO’dan) geri çekecek" şeklinde konuştu. Durumun hiçbir şekilde Ukrayna veya Rusya ile ilgili olmadığını vurgulayan Milanovic, olanların tamamen ABD’nin iç politikasının dinamikleriyle ve ABD Başkanı Joe Biden ile onun yönetimi ile ilişkili olduğunu savundu. Biden’ı ve yeni ABD yönetimini göreve gelişinden dolayı desteklediğini ifade eden Milanovic, uluslararası güvenlik açısından tehlikeli davrandıklarını dile getirdi.