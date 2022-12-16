Hırvatistan Parlamentosu’nda Ukraynalı askerlerin eğitilmesi teklifi reddedildi

Hırvatistan Parlamentosu, Ukrayna ordu personelinin AB üyesi ülkelerde eğitilmesini öngören EUMAM Ukrayna misyonu çerçevesinde Hırvatistan ordusu tarafından eğitilmesi yönündeki teklifi reddetti.

Ukrayna askerinin Hırvatistan topraklarında eğitilmesine ilişkin kanun, Hırvatistan Parlamentosunda reddedildi. Kanunun kabulü için parlamentonun üçte ikilik çoğunluğunun yani 101 vekilin desteği gerekiyordu. Ancak söz konusu teklif 97 vekil tarafından desteklenirken, 10 vekil karşı oy kullandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, daha önce Savunma Bakanlığı’nın bu yöndeki talebini reddetmiş ve bunu yapmanın Hırvatistan’ı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir tarafı haline getireceğini ve savaşı Hırvat topraklarına taşıyacağını söylemişti.

Plenkovic: “Bu Ukrayna ve Putin rejimi arasında bir seçim”

Oylama öncesinde konuşan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, oylamanın Ukrayna ve Putin rejimi arasında bir tercih teşkil ettiğini söyleyerek, "Bu ahlaki bir mesele. Hükümet, parlamento, devlet ve halk olarak nasıl bir mesaj göndereceğimiz, tıpkı 90’lı yıllarda bizim olduğumuz gibi saldırı kurbanı olan bir devlete destek verip vermeyeceğimizle ilgili bir mesele” dedi.

Ukrayna’daki savaş konusunda Hırvatistan’ın tarafsız olmadığını vurgulayan Plenkovic, vekilleri hükümet veya partilerine ait siyasi iradeyi ortaya koymak yerine Ukrayna ve Putin rejimi arasında bir tercih yapmaya davet etti.