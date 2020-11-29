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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic kendisini karantinaya aldı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, eşi Ana Maslac Plenkovic’in korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Politika 29.11.2020, 16:37
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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic kendisini karantinaya aldı
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, eşi Ana Maslac Plenkovic’in korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, eşi Ana Maslac Plenkovic’in korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 10 günlük karantinaya girdiğini açıkladı. Plenkovic’in korona virüs testi negatif çıkmasına rağmen karantinada olmayı tercih ettiği belirtildi. Hırvatistan başbakanlık ofisi, Plenkovic’in karantina süresi boyunca çalışmayı evden sürdüreceğini duyurdu.

Hırvatistan Halk Sağlığı Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 3 bin 987 vaka tespit edildiğini ve 55 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Hırvatistan’da toplam korona virüs vaka sayısı 126 bin 612’ye yükselirken, can kaybı sayısı bin 712 oldu.
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