Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı

Hindistan’da Chhattisgarh eyaletinin Valisi Bhupesh Baghel, Diwali Festivali’nden sonra düzenlenen törenin bir parçası olarak kendini kırbaçlattı.

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde Diwali festivalinden sonraki gün gerçekleştirilen Govardhan Puja töreninde uygulanan bir gelenek ilginç anlar ortaya çıkardı. Eyaletin Valisi Bhupesh Baghel, törenin parçası olarak uygulanan bir gelenek kapsamında kalabalığın içinde kendini kırbaçlattı. Törene tanıklık eden eyalet sakinleri valiye destek tezahüratı yaparken, 8 defa kolunu kırbaçlanan Vali Baghel kendisini kırbaçlayan şahsa sarıldı.

Kırbaçlanma anını sosyal medya hesabında paylaşan Baghel, "Devlete iyi şans getirmek için kırbaçlanma geleneğini uyguladık, tüm engeller yıkılsın” ifadelerini kullandı.

Geleneğe göre, kırbaçlanmanın devlet görevlisine iyi şans getirdiğine ve kötü ruhları kovduğuna inanılıyor.