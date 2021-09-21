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Hindistan’daki bir limanda 3 ton eroin ele geçirildi

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki bir limanda 3 ton eroin ele geçirildiği belirtildi.

Politika 21.09.2021, 12:29
Hindistan’daki bir limanda 3 ton eroin ele geçirildi

Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki bir limanda 3 ton eroin ele geçirildiği belirtildi.

Hindistan’da kaçakçılıkla mücadele istihbarat birimi, Gujarat eyaletindeki Mundra limanına büyük çağlı bir baskın düzenledi. Baskında, yaklaşık 2,7 milyar dolar değerinde 3 ton eroin ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucunun kesin değerini belirlemek için adli çalışmaların devam ettiğini açıklayan yetkililer, 2 kişinin gözaltına alındığını ve birçok kişi hakkında da soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Uyuşturucunun talk taşı olarak gösterilen bir sevkiyatla Afganistan’dan çıkarak İran üzerinden ülkeye getirildiği belirtildi.

Hindistan Gelir İstihbaratı Müdürlüğü (DRI) tarafından yapılan açıklamada, Hindistan genelinde başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere farklı kentlerde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında bazı Afganistan vatandaşlarının da olaya karıştığı tespit edildi.

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