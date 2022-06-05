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Hindistan’da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret eden siyasetçi ihraç edildi

Hindistan’da İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama hakaret eden Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma partiden ihraç edildi.

Politika 05.06.2022, 21:46 05.06.2022, 21:52
Hindistan’da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret eden siyasetçi ihraç edildi

Hindistan’da Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ve eşi Hz. Ayşe’ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı. Halk Partisi, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Sharma’yı görevden ihraç etti.

Kararın ardından Hindistan Halk Partisi (BJP) bir bildiri yayınlayarak, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden ve küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez. BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor" ifadelerine yer verildi.

Sharma, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alıyorum" ifadesini kullandı.

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