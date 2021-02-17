Hilmi Güler: “Ordu’da artık ben yok, biz yok, siz varsınız”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı Ordu 7’nci Olağan İl Kongresi, Durugöl Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen il kongresinde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Göreve başladığımız ilk gün söylediğimiz gibi Ordu’da sevgiyi hâkim kılacağız demiştik. Yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarımızda bunu ortaya koyduk. Hep beraber bu güzel şehrimizi 2023’e hazırlıyoruz” dedi.

“2023 vizyonu ile çalışıyoruz”

2023 yılında muhteşem bir zaferi Ordu’dan Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Güler, “Buraya sevgiyi hâkim kılmak için geldik. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tam aksine eskisinden daha güzel olacak. Çalışmalarımızı yaparken daha önce görev almış bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda olan ve hepimiz için rol model olan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a çok teşekkür ediyoruz. İlçe belediyelerimiz ile birlikte güzel şehrimizi daha modern hale getirmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Biz ne yapıyorsak Ordu için yapıyoruz. Dediğimiz gibi göreve geldiğimiz ilk gün söylediğimiz bir şey vardı. Ordu’da sevgiyi büyütecektik. O bizim temel noktamızdır. Artık Ordu’da ben yok, biz yok, siz varsınız. Ben burada bütün ekip arkadaşlarımı Düşünen Üreten Yarışan Ordu’nun bir parçası olarak görüyorum. Onun için tüm gücümüzle 2023 vizyonuna yakışır bir çalışma yaparak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Ordu’dan büyük bir zafer hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.