Hemşehrilerinden tam destek: "Çankırılı Boris Johnson’ın her zaman yanındayız"

Çankırı’nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a destek için atalarının yaşadığı evin önünde imza kampanyası başlatıldı. Köyde yaşayan vatandaşlar, "Çankırılı Boris Johnson’ın her zaman yanındayız" dedi.

Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, görevde kalması amacıyla, atalarının yaşadığı Çankırı’nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde yaşayan vatandaşlar, "Çankırılı Boris Johnson’ın her zaman yanındayız" sloganıyla imza kampanyası başlattı. Boris Johnson’ın atalarının yaşadığı evin önünde buluşan vatandaşlar, Boris Johnson’ın yanında olduklarını söyledi.