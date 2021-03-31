banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kanada,, oturma izni olan göçmenlerin sayısını 401 bine çıkarıyor!
Kanada,, oturma izni olan göçmenlerin sayısını 401 bine çıkarıyor!
Gazeteciler de aşıda öncelikli olacak, peki basın kartı gerekli mi?
Gazeteciler de aşıda öncelikli olacak, peki basın kartı gerekli mi?
AB’den hellim peynirine ‘Kıbrıs malı’ damgası
AB’den hellim peynirine ‘Kıbrıs malı’ damgası
'Bitcoin' mağduru! 3 milyon lirasını kaybetti
'Bitcoin' mağduru! 3 milyon lirasını kaybetti

HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi iade eden Anayasa Mahkemesi'ne Bahçeli'den tepki: AYM kapatılsın!

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etti. Karara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki geldi.

Politika 31.03.2021, 21:16 31.03.2021, 22:06
2010
HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi iade eden Anayasa Mahkemesi'ne Bahçeli'den tepki: AYM kapatılsın!

Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

''HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır. Dağda elde edilen başarıların TBMM’de kaybına tahammülümüz asla olamayacaktır. HDP’nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. 

Beklentimiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, iddianameyi yeni baştan düzenleyip tekraren HDP’yi kapatma davasını açmasıdır.

Süreç kesinlikle uzamamalı, yeni bir hukuk cinayetine fırsat verilmemelidir.''

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu