HDP’nin gizli olduğu ittifaktan beklentisi büyük
DEMOKRATİK BÖLGELER EŞ GENEL BAŞKANI (DBP) SALİHA AYDENİZ, “İTTİFAKIMIZ HÜKÜMETTİ ABDULLAH ÖCALAN’I VE DİĞER SİYASİ TUTSAKLAR ÜZERİNDEKİ UYGULADIĞI TECRİTTE SON VERMEYE ÇAĞIRIR” DEDİ.
HDP’nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nda yer alan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, “İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır” dedi.
DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz, Diyarbakır’da bir düğün salonunda HDP’nin de dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın 14 Mayıs’taki seçime yönelik tutum ve deklarasyonunu anlattı. Kürtlerin Kürdistan’da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verilecek bir statünün tanınması gerektiğini ifade eden Aydeniz, “İttifakımız, hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların ayrımsız ve koşulsuz bırakılmasını savunur. İttifakımız, hükümeti Abdullah Öcalan ve diğer siyasi tutsaklar üzerinde uyguladığı tecride son vermeye çağırır” dedi.