HDP’li Tosun başındaki tülbendi yere attı

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TBMM Genel Kurulunda başındaki beyaz tülbendi yere attı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinde söz aldı. Tosun, Kürt sorunu olduğunu ve bu sorunun çözümsüz kaldığını iddia ederek, baskıların yapıldığını ifade etti. Tosun, konuşmasının ardından başındaki beyaz tülbenDi yere attı.