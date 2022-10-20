HDP’li Semra Güzel için Hazırlık Komisyonu kurulacak

Tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in durumunu görüşmek üzere toplandı. Toplantıda Karma Komisyon, Güzel ile ilgili Hazırlık Komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel’in 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.