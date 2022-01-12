HDP’li Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke TBMM’de

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ulaştı.

Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora’nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında bir fezleke hazırladı. Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığının ardından dün TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Bugün TBMM’ye ulaşan fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.