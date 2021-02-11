Son Dakika
HDP’den DEVA’ya ziyaret
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, Genel Başkan Ali Babacan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Politika 11.02.2021, 13:04
4
Ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi sorunların ele alındığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukukun üstünlüğünün temel bir ilke olduğunu vurgulayan Babacan, sorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.