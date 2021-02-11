HDP’den DEVA’ya ziyaret

Ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi sorunların ele alındığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukukun üstünlüğünün temel bir ilke olduğunu vurgulayan Babacan, sorunların meşru demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.