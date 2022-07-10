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HDP ve İYİ Parti’den CHP’ye bayram ziyareti

HDP ve İYİ Parti, bayram ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti.

Politika 10.07.2022, 12:03 10.07.2022, 12:16
HDP ve İYİ Parti’den CHP’ye bayram ziyareti

HDP ve İYİ Parti, bayram ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı ziyareti çerçevesinde HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet CHP’yi ziyaret etti. HDP heyetini Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog karşıladı.

Daha sonra CHP’yi yine bayram ziyaretleri kapsamında İYİ Parti’yi temsilen Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Konukları, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ağırladı. Buluşmada karşılıklı olarak bayram kutlanırken, eğitim sistemi de konuşuldu.

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