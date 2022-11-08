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HDP Semra Güzel hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi kararı

TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonunda, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı verildi.

Politika 08.11.2022, 17:12
HDP Semra Güzel hakkında milletvekilliğinin düşürülmesi kararı

TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyonunda, Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi kararı verildi.

TBMM Anayasa Adalet Karma Hazırlık Komisyon toplandı. Komisyon toplantısı sonra Güzel’in milletvekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşürülmesi kararı verildi. Bu karar Karma Komisyona gidecek, daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.

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