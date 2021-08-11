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HDP Muş il Eş Başkanı Nergiz gözaltına alındı

Muş HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in, polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Politika 11.08.2021, 11:50
HDP Muş il Eş Başkanı Nergiz gözaltına alındı

Terör soruşturması kapsamında operasyon düzenleyen emniyet güçleri, Muş HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'i gözaltına aldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘terör soruşturması’ kapsamında sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Nergiz’in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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