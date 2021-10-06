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HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

HDP'li 3 ve DBP'li 1 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyasının TBMM Başkanlığına sunulduğu bildirildi.

Politika 06.10.2021, 11:55
HDP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Yeni yasama yılının ilk Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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