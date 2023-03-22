HDP, Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık istedi mi?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken cumhurbaşkanı adayları da çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti ziyaretlerine önceki gün HDP ile devam etti.

HDP, KARARINI AÇIKLAYACAK

Kılıçdaroğlu TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından HDP'nin seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyecekleri ise henüz belirsiz. Parti kanadından bugün seçimlere yönelik bir açıklama yapılması bekleniyor.

"BAKANLIK İSTEMİYORLAR"

Öte yandan Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi. Merak edilen bakanlık konusuna da değinen CHP lideri; HDP'nin bakanlık elde etmek gibi bir talebi olmadığını belirtti.