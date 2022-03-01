HDP Grup toplantısı

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel başkanı Pervin Buldan, “Esas olarak NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesidir, güç savaşıdır. Ne NATO’nun ne de Rusya’nın askeri yayılmacılığı bu soruna asla çözüm değildir” dedi.

Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, Ukrayna’da yaşananların sadece iki ülke arasındaki bir gerilim-çatışma olmadığını söyleyerek, “Esas olarak NATO ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesidir, güç savaşıdır. Ne NATO’nun ne de Rusya’nın askeri yayılmacılığı bu soruna asla çözüm değildir. Ancak şu nettir, Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ederek başlattığı askeri müdahale kesinlikle kabul edilemezdir. Taraflar müzakere ve diyalog yollarını tekrar açmalıdır. Acil olarak bir ateşkesin ilan edilmesi için Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum devreye girmelidir. Uluslararası kurumlar da insani trajedilerin önlenmesi için sorumluluk almalıdır. HDP olarak, kadınlar olarak halkların bir arada özgür ve barış içerisinde yaşayabileceği koşulların sağlanması yönündeki her türlü barışçıl adımı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Buldan grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Buldan grup toplantısının kadınlara özel olmasına ilişkin “8 Mart vesilesiyle program yaptık” ifadelerini kullandı.

Dün altı partinin bir araya gelmesine ilişkin soruya Buldan, “Biz daha önce değerlendirmemizi yaptık. Şu an itibariyle bir açıklama yapmayacağım” şeklinde konuştu.