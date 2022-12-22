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HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliği düşürüldü
HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliği düşürüldü.
Politika 22.12.2022, 17:04 22.12.2022, 21:12
TBMM Genel Kurulu’nda Güzel’in durumu için oylama yapıldı. Oylamaya 372 milletvekili katıldı. 330 milletvekili kabul oyu verirken, 42 milletvekili red oyu verdi.
GHDP grup başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç kararı protesto edeceklerini söyleyerek, Genel Kurul çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi.
Oylama sırasında HDP milletvekillerinin ellerinde ’Semra Güzel halkın iradesidir’, yazılı pankartlar taşıdılar ve HDP grubu slogan attı.