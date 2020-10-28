HDP'den Charlie Hebdo'ya tepki

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da yayınlanan karikatürlerle ilgili, "İnançları aşağılayan, ırkçı ve cinsiyetçi, provokatif, kışkırtıcı yaklaşımları asla kabullenemeyiz. Bu konudaki tutumumuz nettir." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidar tarafından HDP'ye yönelik söylem, eylem ve suç fiillerinin sürdürüldüğünü öne sürerek, Diyarbakır İl Eş başkanları Hülya Alökmen ve Zeyyat Ceylan ile Yenişehir İlçe Eş başkanları Remziye Sızıcı ve Kasım Kaya'nın bir suç işlemedikleri halde gözaltına alındığını iddia etti.

AK Parti'nin Diyarbakır'ı teslim almak istediğini savunan Beştaş, "Diyarbakır kaledir ve Diyarbakır düşmeyecek." dedi. İl ve ilçe eş başkanlarının serbest bırakılmasını isteyen Beştaş, yargılamaların da emir ve talimatla yapıldığını iddia etti. Beştaş, bu yargılamaların er ya da geç döneceğini öne sürdü.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine değinen Beştaş, ailelere Meclis'e gelme çağrısında bulundu.

Beştaş, başta iktidar partisi olmak üzere bütün siyasi partilerin bu meselenin muhatabı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz barış siyaseti, çözüm siyaseti yapan bir partiyiz. Her halükarda diyalogdan, müzakereden ve barıştan yanayız. Savaşı tercih eden biz değiliz. Bütün annelerin, Edirne'den Kars'a, Kars'tan Hakkari'ye, Hakkari'den Diyarbakır'a bütün ailelerin çocuklarına kavuşmasını savunan, gerçek, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için mücadele eden bir partiyiz. Ailelerimizi bekliyoruz, onlara kapımız açıktır. Kapının önünde değil, içeride de yerleri vardır. Biz onlarla her koşulda konuşmaya hazırız."

Kadına şiddette karşı cezasızlık politikası olduğunu ifade eden Beştaş, pandemi döneminde kadına şiddetin arttığını öne sürdü.

Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşının, yapılacak zamla 88 bin lira olacağını belirterek, iktidarın politikaları nedeniyle doların da rekorlar kırdığını söyledi.

Halk için bir bütçe yapılmadığını öne süren Meral Danış Beştaş, Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının silinmesini, çiftçi borçlarının affını, pandeminin yaralarının sarılması için harcama gerçekleştirilmesini istediklerini kaydetti.

Askıda olanın ekmek olmadığını ifade eden Beştaş, "Bugün askıda olan adalettir, haktır, hukuktur, vicdandır, insanlıktır. Adaleti, insanlığı, vicdanı, hukuku askıdan indirelim." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, bir gazetecinin Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ve Hz. Peygamber ile ilgili karikatürlerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, şöyle konuştu:

"İnançları aşağılayan, ırkçı ve cinsiyetçi, provokatif, kışkırtıcı yaklaşımları asla kabullenemeyiz. Bu konudaki tutumumuz nettir. Tüm inançlara karşı aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini, dini değerlerin, sembollerin aşağılanmaması gerektiğini, dinlerin tümüne, inançların tümüne eşit yaklaşılması gerektiğini ve dinler ile toplumlar arası barış açısından bunu çok hayati gördüğümüzü ifade etmek istiyorum."