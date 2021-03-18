HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır

MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu kurultayda gündeme ilişkin bomba açıklamalar yaptı. Bahçeli, CHP'nin kapatılması, CHP ve İYİ Parti konusunda çok sert açıklamalar yaptı. HDP'nin bir daha açılmamak üzere kapatılmasını isteyen Bahçeli, en ağır eleştirileri Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'ye yönelik yaptı. Erken seçim olmayacağını belirten Bahçeli, 2023'te MHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Recep tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Kurultay'da yaklaşık 1200 delege oy kullanacak ve MHP'nin yeni yönetimi belirlenecek.

Kurultayda "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılıyor. Yoklama ve Semih Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı'na Semih Yalçın seçildi. Salonda önce MHP tarihiyle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından da Devlet Bahçeli konuşmaya başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'yi adeta topa tuttu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

Bunun adı özgürlük de insan hakları da değil

- Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet etmek değildir. Millet başka bir şey zillet başka birşeydir

- Türkiye'yi uçuruma çekmeye çalışmanın adı demokrasi değildir. Devletin mille ile bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suikastin adı özgürlük değildir. İnsanlık değildir, insan hakları hiç değildir.

Fezlekenin önüne arkasına bakmak adamlık değildir

- Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız? Fezlekelerin önünde hukuk arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere arkasında önünde millet arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.

İYİ Parti melanet bir projedir

- Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var söylemiyor.

- HDP Türk demokrasisinin çerçevesini sarmış mayın tarlasıdır.

- CHP Türk siyasetine tutunmuş 5. kol faaliyetidir.

- İyi Parti Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir.

Bu projenin arkasında kimler var?

- Kaldı ki İP'in başkanı Cumhur İttifakını tanımlarken etle tırnak gibi demiş, aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu söylemiş. Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık ve net teyit etmiştir.

- Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir?

Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

- 2023 cumhurbaşkanı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza ve AK Partili kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Erken seçim yok, 2023'te yeni bir tarih yazılacak

- Erken seçim diye tutturanlar, erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çalışanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacaktır. Bu cumhurun sözüdür.

CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez

- CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, manavı bilmez, esnafımızı konuşur. Sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri birbiri ardında sıralamaktan utanmaz. Bize hiç kimse hikâye anlatması Türk milleti zilleti değil zaferi, cumhurun ittifak zihniyetini seçecektir. Nihayetinde istikbal için dirlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Sistemi özünde Türk tipi başkanlık sistemidir

- Türkiye tarihinin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) ile başarmıştır. Yeni sistem cumhuriyetin kuruluş ilkelerine dayanmıştır. Parlamenter sistemdeki teklemeler kutuplaşmalar kafa karışıklıkları karar sürelerindeki çalkantılar CHS ile aşılmıştır. Türk milleti tarihsel müktesabatına uygun yönetim sistemiyle gücüne güç katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işin özünde Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirilmesidir.

- Bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması sabahtan akşama olacak şey değildir. Böylesi bir beklenti oluşturmak iyi niyetle izah edilemeyecektir. Yürürlükteki sistemin devlet ve millet hayatına bütün imkanlarıyla nüfuz etmesi için müşterek emek, destek, zaman gerekir.

Stratejik edeflerimizden ilki yeni sisteme sahip çıkmaktır

- Altını kalın bir şekilde çizmek isterim ki geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavrıyor, daha bilinçli, hareket ediyoruz. İmparatorluğumuzun ayakta kalması amacıyla pek çok görüş ve sistem önerilmiştir. Asıl amaç devleti ayakta tutmak için bina edilmiştir.

- MHP olarak 2023 ve takip eden on yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki CHS'ne daha yerinde bir ifade ile Türk tipi başkanlık sistemine sahip çıkmak ilke kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir.

Artık Parlamenter Sisteme geri dönüş yoktur

- Buna karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. Güçlendirilmiş Parlamento Sistemi (GPS) kavramını ilk dile getiren şu işe bakın ki terörist Selahattin Demirtaş'tır. Zillet ittifakının GPS ezberi günü kurmaya dönük taktik bir adımdır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur.

- Milli iradenin tartışmaya açılması demokratik bir hattan öte baskıcı, bağnaz, hazırlıksız, tahammülsüz ve tahakkümcü bir siyaset ayıdır. CHS siyasi hukuki, ve ekonomik reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Memnuniyetle söylenmesi gerekir ki bu süreç kararlılıkla devam ettirilmektedir. Eksik varsa giderilecek yetersizlik varsa telafi edilecektir.

Yeni bir anayasa stratejik hedefimizdir

- İnsan hakları eylem planı ve ekonomi reform paketi müspet ve umut verici gelişmelerin işaret fişeğidir. Biz devam edecek reform zincirini samiyetle destekliyor üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Geniş katılımlı herkesi kapsayan yeni yönetim sitemini ruhuna muzahir bir Anayasa ile tahkim edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir. MHP bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. Ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız tamamlanacaktır.

Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası değiştirilmeli

- Ayrıca siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir, seçim kanunlarında düzenlemeler yapılmalı, siyasi etik kanunu çıkarılmalıdır. TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu hale getirilmelidir. Milletvekilli dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında geniş değişiklikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır.

Anket şirketleri milli irade dolandırıcısıdır

- Siyasi maksatlarla ve ekonomik gayelerle bir partiyi parlatıp bir başkasını karalayan anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı milli irade dolandırıcısıdır. Temiz toplum temiz siyaset temiz yönetim tezahür etmeli kalpazanlar çarpık zihniyetler millete husumet besleyen mihraklar afişe edilip ayıklanmalıdır.

HDP bir daha açılmamak üzere kapatılmalı

- İddianamenin dün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi milletin yüreğine su serpmiştir. Yargıtay'ın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hakkın hukukun ve adaletin sesidir. Bir daha açılmamak üzere kapatılmalı.

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ve parti Sözcüsü Ömer Çelik de kurultayı salondan izledi.

Ekonomide gelecek güzel günler için biraz daha sabır

- Bazı ekonomistler 1929'dan daha şiddetli bir kayıpla karşı karşıya olduğumuzu iddia etmektedir. Ancak Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 1.8 oranında büyüme katetmiştir. Ne mutlu bize ki G20 ülkeleri arasında ekonomisi büyüyen iki ülkeden biri olmuştur. Yaşanan canlanma ve toparlanma vatandaşlarımızın kesesine, devletimizin kasasına mutlaka yansıyacaktır. Gelecek güzel günler için biraz daha sabırlı olmalıyız. "

Demokrasi ahkamı kesenler terörizme kılıf arayanlardır

- Türkiye'de demokrasi olmasaydı gece gündüz cumhurbaşkanına hakaret edenler devlete sövenler iş birlikçiler PKK'nın siyaset uzantıları belediyede, medyada, üniversitelerde, sokaklarda nasıl gezecekler nasıl tehditler savuracaktı. Ülkemizde temek hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir düzenin varlığı tüm kazanımlarıyla ortadadır.

Türkiye'de demokrasi yok diyenler külahıma anlatsın

- Türkiye'de demokrasi yok diyenler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar. Tarihimizin hiçbir döneminde bu milletin sinesinden diktatör, tiran çıkmadı. Yönetim hayatımızda ise despotizmin en ufak emaresine tesadüf edilmedi.

- Çürük, çarpık iddiaların 3 boyutlu hedefi vardır. Birinci boyutu ülkemize gelen yatırımları caydırmaktır. G-20 ülkeleri arasında ekonomisi büyüyen iki ülkeden biri Türkiye'dir. FETÖ'cü hainler Yunanistan'ı sığınma limanına çevirmişken kimsenin sesi çıkmıyor. Mazlumlar inim inim inlerken kimseden eleştiri gelmiyor.

- Türkiye'de demokrasi yok diyenler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar. Hiçbir zaman bu ülkeden diktatör çıkmadı. Demokrasi ahkamı kesenler, terörizme özgürlük arayanlardır.

Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz

- MHP serbest piyasa mantığını kabullenmektedir. Ekonomi sadece ekonomi değildir. Adalettir, ahlaktır, paylaşımdır. Ekonomi özgürlük değerleriyle bütünleşmiştir. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Başkalarının koyduğu kurallara uyarak ancak karın doyururuz.

- Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözü defalarca görülmüştür. Teröre üst üste darbe vurulmuş, sonu görünmüştür. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti engellenmiştir. İhanetin damarları kesilmiştir. Cumhur İttifakı'nın varlığı içinde son terörist ele geçirilesiyle kadar destek vermek, Türk milletini bu şiddet sarmalından çıkarmaktır.

- HDP, PKK'dır, cinayettir, ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. Terörist Demirtaş ile kahvaltı yapmak kimseye onur sağlamayacaktır. CHP seçim yapmalıdır. HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir.

Andımızdan şu istedi diye vazgeçmeyiz

- Biz hakikatin tarafındayız. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki biz şehitlerimizin davacısıyız. Andımız'dan şu istedi diye vazgeçmeyiz. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem aklı varsa kendine saklasın cesareti varsa bölücü dostlarına rest çekip bağlarını koparsın. CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız?

- Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş CHP Sözcüsü'ne diyorum ki senin her yerin zift gibi kararmış haberin yok. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem cesareti varsa yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekmelidir. Ey CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımıza sahip çıkacaksınız!

Bahçeli, 1997'de başkan seçilmişti

19 Nisan 1987'de MÇP Büyük Kurultayı'nda parti yönetimine seçilerek Genel Sekreter olan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'inci Olağanüstü Kurultay'da MHP Genel Başkanlığı görevini ilk kez üstlenmişti.

23 Kasım 1997'de yapılan 5. Olağan Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçilen Bahçeli, ardından sırasıyla 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012, 21 Mart 2015 ve 18 Mart 2018 tarihlerindeki kurultaylarda delegelerin oylarıyla Genel Başkan oldu.

Bahçeli, 13. Büyük Kurultay'da da seçilmesi halinde MHP'de onuncu kez başkanlık koltuğuna oturmuş olacak.