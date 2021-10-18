Hazine’den 2022 yılında siyasi partilere 645 milyon TL yardım

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifiyle önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye toplam 645 milyon 164 bin 527 lira devlet yardımı yapılacak.

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin 2022 yılında Hazine’den alacakları yardım tutarı 645 milyon TL’yi aştı. Siyasi Partiler Kanunu’na göre siyasi partiler genel bütçe gelirlerinin beş binde iki oranında pay alıyor. 2022 yılında 1 trilyon 448 milyar 944 milyon 742 bin TL toplam bütçe gelirleri tahmini yapılıyor. Buna göre, bu gelir teklifiyle yasalaşırsa AK Parti, CHP, HDP ve MHP’ye toplamda 579 milyon 577 bin TL Hazine’den yardım yapılacak. Bu yardımın 280 milyon 279 bin lirası AK Parti’ye, 149 milyon 134 bin lirası ana muhalefet partisi olan CHP’ye, 77 milyon 65 bin lirası HDP’ye ve 73 milyon 99 bin lirası da MHP’ye yardım parası olarak verilecek.

Ayrıca, barajı geçen 4 partinin dışında en son yapılan 2018 seçimlerinde yüzde 10 barajının altında kalıp yüzde 3’ten fazla oy alan İYİ Parti’ye en düşük yardımı alan MHP’nin aldığı yardım tutarına orantılı olarak, Hazine’den 65 milyon 588 bin TL yardım verilecek. Böylece Hazine’den siyasi partilere yapılacak yardım 645 milyon TL’yi aşacak.