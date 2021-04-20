Hazine ve Maliye Bakanlığından “Bakan yanlış biliyor” iddiasına cevap



Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Bakan yanlış biliyor” başlıklı haber üzerine yapılan açıklamada, haberde yer alan Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası arasında imzalanan protokole ilişkin yasal dayanağın 2018 yılında ortadan kalktığı Temmuz 2018’den itibaren de bu dayanağın olmadığı iddiasının, gerçeği yansıtmadığı açıklandı.



Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un (4059 sayılı Kanun) 2. Maddesinin (a) bendinde “... Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak,..." hükmü hatırlatılarak, söz konusu hükmün 10 Temmuz 2018 tarih ve 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (1 sayılı CBK) ile yeniden düzenlendiği anımsatıldı.



Açıklamada, 1 sayılı CBK’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerini düzenleyen 223. Maddesinin (h) fıkrasında “Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak” ifadelerinin kullanıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: