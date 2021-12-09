Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, hafta sonu iş dünyası ile buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyası ile buluşmasına ilişkin, “Evet. Cumartesi inşallah” dedi.

Nebati, TBMM’de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Nebati, İstanbul’da hafta sonu iş dünyası ile bir araya geleceğinin hatırlatılması üzerine, “Evet . Cumartesi inşallah” cevabını verdi.

Memur ve emeklilerde yapılacak iyileştirmeler olduğunun ve bütçeye ekstra yük getirip getirmeyeceğine ilişkin Nebati, “Yük mü var” şeklinde cevap verdi.