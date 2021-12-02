Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM’de yemin etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Nebati, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Genel Kurul salonuna gelişinde ‘hayırlı olsun’ ifadelerini kullanan Nebati, salondan çıkarken ise ‘Devir teslime geçiyoruz. Devir teslimde inşallah" ifadelerini kullandı. Nebati, yemin ettikten sonra milletvekillerinin tebriklerini kabul etti.