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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Gaziantep Valiliğine ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği’ni ziyaret etti.

Politika 11.06.2022, 17:16
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den Gaziantep Valiliğine ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği’ni ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep’e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Davut Gül ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Nebati, şeref defterini imzaladı. İmzanın ardından valilik makamına geçen Nebati, kendisini karşılayan heyetle birlikte basına kapalı görüştü.

Bakan Nebati’nin ziyareti esnasında AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer ve diğer yetkililer eşlik etti.

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