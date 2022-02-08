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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İngiltere’de bankacı ve yatırımcılarla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da bankacı ve yatırımcılarla bir araya gelerek, Türkiye ekonomi modelini anlattı.

Politika 08.02.2022, 22:57
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İngiltere’de bankacı ve yatırımcılarla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere’nin başkenti Londra’da bankacı ve yatırımcılarla bir araya gelerek, Türkiye ekonomi modelini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra’da bankacı ve yatırımcılarla bir araya geldi. Londra’daki görüşmelerin ardından açıklama yapan Bakan Nebati, iki gün boyunca yoğun ve keyifli toplantılar yaptıklarını ifade ederek, “18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10’dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi” dedi.

Bazı görüşmelerin özel görüşmeler şeklinde olduğunu ifade eden Nebati, iki görüşmenin ise oldukça geniş katılımlı gerçekleştirildiğini belirtti. Nebati, “Açıkçası burada bulunan katılımcıların tamamı Türkiye modelini merak ediyorlardı. Salgın döneminde iki yıl boyunca Türkiye’nin 2020 yılında dünyayla tamamen ayrışarak pozitif yönde büyümesini, 2021 yılında yine aynı şekilde dünya tek haneli büyürken, çift haneli büyümesinin sebeplerini çok açık ve net şekilde sordular” dedi.

Katılımcıların, makroekonomik göstergelerin Türkiye’ye sağladığı katkıların hangi yöntemlerle belirlendiğini ve özellikle de yeni ekonomi modelini Türkiye’ye kazandırdığı yol haritasının hangi aşamalardan geçeceğini merak ettiklerini belirten Nebati, “Londra’da bulunan az önce ifade ettiğim tüm yatırımcıların en üst düzey seviyelerinden şeffaf bir şekilde soruları aldık şeffaf bir şekilde de cevaplandırmaya gayret ettik. Dolayısıyla da bu salonda soru sorup da cevabını almayan hiç kimse kalmadı. Çok net ifadelerle Türkiye ekonomi modelini ifade ettik” dedi.

Kur korumalı mevduat hesabı sistemine değinen Nebati, “Özellikle kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili bir başarı hikayesinin yazıldığını onlar da farkına vardılar. Kur korumalı mevduat hesaplarının gelişimi, dövizin toplam pay içerisindeki ağırlığının her geçen gün artıyor olması, Merkez Bankasının bu anlamda güçlenmesi ve kurun yıl boyunca bu şekilde gideceğine olan inançları bu toplantıların en önemli ayaklarından birisi oldu” dedi.

Türkiye’nin son iki yıldaki göstermiş olduğu başarılı performansın yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade eden Nebati, “Türkiye’de yapacakları her türlü yatırımın doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ülkemize katkı sağlayacağını ve kendilerinin de karlarını maksimize etme noktasında her türlü fırsatı bu dönemde yakalayacaklarını ifade ettiler" dedi.

Enflasyona değinen Bakan Nebati, “Haziran 2023 seçimlerine tek haneli olarak gireceğimizi makul bir gerekçe ile izah ettik. Özellikle de 2023 yılında Türkiye’nin kendi gazının ilk defa vanasını açıyor olması, ilk elektrikli aracının piyasaya giriyor olması ve nükleer santralinin ilk ünitesinin açılıyor olmasını da gayet memnuniyetle karşıladılar. Özellikle de ihracat rakamlarındaki yüksek artışın geçen yıl gerçekleşmiş olması ve bu trendin bu yılda devam ediyor olduğunu görmeleri yatırımcıları oldukça memnun etti” ifadelerini kullandı.

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