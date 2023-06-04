Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Şahsıma ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Şahsıma ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum."
Politika 04.06.2023, 11:38
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Şahsıma ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum."