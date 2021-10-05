Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Paris’teki OECD toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fransa’nın başkenti Paris’teki İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’nın (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’nın (OECD) her yıl düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın İkinci Bölümü Toplantıları başladı. OECD Bakanlar Konseyi Toplantısında Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve beraberindeki heyet temsil ediyor.

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın ana teması “Paylaşılan Değerler: Yeşil ve Kapsayıcı Bir Gelecek İnşa Etmek” olarak belirlenirken, toplantının dönem başkanı ABD olup, Güney Kore ve Lüksemburg ise başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Toplantı OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann konuşmasıyla başlarken, toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’da konuşma yaptı.

Toplantının diğer ayağı olan “Paylaşılan Değerler”, yalnızca üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kapalı oturumda katılımcı bakanlar konuşmalarını yapacak ve oturumun sonunda örgütün 60. Yıldönümü Vizyon Belgesi ve Küresel İlişkiler Strateji Belgesi onaya sunulacak.

Elvan’ın, Bakanlar Konseyi Toplantısına katılan bazı ülkelerin bakanlarıyla ikili temaslarda bulunması bekleniyor.