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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'İşletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'İşletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz” dedi.

03 Mayıs 2020 Pazar 09:52
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'İşletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 'Birlikte Başaracağız' başlığı ile yaptığı paylaşımda, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz. Selçuk Bey kardeşimizin de dediği gibi daha çok çalışacak, daha çok başaracağız ve güzel günlere en kısa sürede ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, “Bu bir Milli Mücadele bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.05.2020 09:55
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